Gestora britânica Schroders encerra operação no Brasil, Riza e Gama assumem fundos

(Reuters) - A gestora de ativos britânica Schroders anunciou que encerrará sua operação no Brasil como parte do programa de transformação da empresa para reduzir custos.

Conforme comunicado visto pela Reuters nesta quinta-feira, a gestora afirmou que a Riza Asset assumirá os fundos locais administrados ativamente e a Gama Investimentos será a gestora substituta proposta para os fundos alimentadores internacionais.

O encerramento está previsto para ser concluído até o segundo trimestre de 2026.