Ibovespa fecha em alta com aval de bancos e Embraer e Cosan em destaque

Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quinta-feira, referendado pelo avanço de bancos e Embraer, tendo Cosan novamente entre os destaques positivos, em meio a expectativas envolvendo a Raízen, enquanto dados do mercado de trabalho dos EUA corroboraram apostas de corte iminente de juros pelo Federal Reserve.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,81%, a 140.993,25 pontos, após marcar 139.832,12 pontos na mínima e 141.481,83 pontos na máxima. O volume financeiro somou R$17,96 bilhões.
Nos Estados Unidos, o relatório da ADP mostrou uma criação de vagas de trabalho no setor privado abaixo do esperado, enquanto o governo registrou aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego, em mais um sinal de arrefecimento das condições do mercado de trabalho.
Ainda que de forma sutil, de acordo com economistas do JPMorgan, os dados da ADP elevam a barra para que o Fed desista de um corte de juros em setembro, independentemente de quão positivos sejam os dados de emprego de agosto que o governo norte-americano divulgará na sexta-feira.
Em Nova York, o S&P 500 fechou com elevação de 0,83%.
DESTAQUES
- BTG PACTUAL UNIT subiu 2,48%, em dia mais positivo no setor, com BRADESCO PN avançando 2%, ITAÚ UNIBANCO PN valorizando-se 0,4%, SANTANDER BRASIL UNIT ganhando 0,39% e BANCO DO BRASIL ON registrando acréscimo de 0,69%. No noticiário do setor, o Banco de Brasília informou na véspera que o Banco Central rejeitou a aquisição do Banco Master. BRB PN, que não está no Ibovespa, caiu 5,56%
- COSAN ON avançou 5,93%, após o conglomerado afirmar que tem sido ativamente procurado por interessados em potenciais investimentos na companhia e na Raízen, joint venture em que divide o controle com a Shell. A Cosan também reiterou que avalia alternativas para aprimorar sua estrutura de capital e, com a Shell, busca novos investidores para Raízen. RAÍZEN PN subiu 1,57%, tendo ainda no radar encerramento da joint venture com a FEMSA envolvendo lojas de conveniência.
- COGNA ON fechou em alta de 6,32% e YDUQS ON valorizou-se 6,33%.
- EMBRAER avançou 2,7%, tendo no radar anúncio prometido pela companhia em Washington na próxima semana, que descreveu como um "marco" para a fabricante de aviões. A Embraer não quis fazer mais comentários sobre o anúncio, mas fontes do setor disseram que o foco deverá ser aumento de empregos nos EUA por meio de sua subsidiária de aeronaves comerciais. O anúncio de 10 de setembro coincidirá com um grande encontro de líderes aeroespaciais na capital dos EUA
- AZZAS 2154 ON caiu 1,1%, após divulgar na véspera mudança na diretoria, com Thiago Hering deixando de atuar como presidente-executivo da unidade de negócio "Basic" da companhia a partir de outubro. Analistas avaliaram que a mudança adiciona incertezas ao momento atual de integração da companhia, bem como preocupações no mercado quanto aos desafios enfrentados pela Hering. A empresa afirmou que criou um comitê de transição sob a liderança de Gustavo Rudge Fonseca.
- PETROBRAS PN fechou estável, mesmo com a queda dos preços do petróleo no exterior. A estatal também divulgou na noite da véspera a precificação de duas novas séries de títulos que vai emitir no mercado internacional, confirmando um volume total de US$2 bilhões. No setor, PRIO ON caiu 0,41%, tendo ainda como pano de fundo dados preliminares sobre a sua produção em agosto. BRAVA ON cedeu 1,66% e PETRORECONCAVO ON encerrou com decréscimo de 0,46%.
- VALE ON avançou 0,2%, tendo como pano de fundo viés positivo dos preços do minério de ferro na China, onde o contrato futuro mais negociado em Dalian encerrou as negociações do dia com elevação de 1,67%. A mineradora também anunciou nesta quinta-feira investimentos de R$67 bilhões até 2030 na mineração em Minas Gerais, durante cerimônia que marcou a retomada da operação da mina Capanema, em Ouro Preto (MG).
