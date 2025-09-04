Ibovespa fecha em alta com aval de bancos e Embraer e Cosan em destaque

Nos Estados Unidos, o relatório da ADP mostrou uma criação de vagas de trabalho no setor privado abaixo do esperado, enquanto o governo registrou aumento nos pedidos semanais de auxílio-desemprego, em mais um sinal de arrefecimento das condições do mercado de trabalho.

Ainda que de forma sutil, de acordo com economistas do JPMorgan, os dados da ADP elevam a barra para que o Fed desista de um corte de juros em setembro, independentemente de quão positivos sejam os dados de emprego de agosto que o governo norte-americano divulgará na sexta-feira.

Em Nova York, o S&P 500 fechou com elevação de 0,83%.

DESTAQUES

- BTG PACTUAL UNIT subiu 2,48%, em dia mais positivo no setor, com BRADESCO PN avançando 2%, ITAÚ UNIBANCO PN valorizando-se 0,4%, SANTANDER BRASIL UNIT ganhando 0,39% e BANCO DO BRASIL ON registrando acréscimo de 0,69%. No noticiário do setor, o Banco de Brasília informou na véspera que o Banco Central rejeitou a aquisição do Banco Master. BRB PN, que não está no Ibovespa, caiu 5,56%

- COSAN ON avançou 5,93%, após o conglomerado afirmar que tem sido ativamente procurado por interessados em potenciais investimentos na companhia e na Raízen, joint venture em que divide o controle com a Shell. A Cosan também reiterou que avalia alternativas para aprimorar sua estrutura de capital e, com a Shell, busca novos investidores para Raízen. RAÍZEN PN subiu 1,57%, tendo ainda no radar encerramento da joint venture com a FEMSA envolvendo lojas de conveniência.