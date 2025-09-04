Independência do Fed estará em foco em audiência do Senado sobre indicado por Trump

Em uma ação sem precedentes na semana passada, Trump disse que estava demitindo a diretora do Fed Lisa Cook e que já estava avaliando possíveis substitutos. Cook entrou com uma ação judicial, argumentando que a alegação infundada de fraude hipotecária quando ela era professora de economia é um pretexto para demiti-la ilegalmente por se recusar a reduzir a taxa de juros. Ela permanece no Fed enquanto o processo está pendente.

Miran apóia a opinião de Trump de que o Fed deve reduzir a taxa de juros e, no ano passado, escreveu um artigo defendendo os méritos de permitir que o presidente demita os diretores do Fed à vontade. Em um depoimento por escrito publicado no site do painel bancário do Senado antes da audiência desta quinta-feira, ele disse que pretende preservar a independência do Fed e tomar decisões com base em análises e no que for melhor para a administração de longo prazo da economia.

Ele ficaria com uma cadeira inesperadamente desocupada no mês passado pela diretora Adriana Kugler, em um mandato que termina em 31 de janeiro. Nesse momento, Trump poderá renomeá-lo para um mandato completo de 14 anos ou escolher outra pessoa para o cargo.

Os parlamentares republicanos sinalizaram sua intenção de agir rapidamente na confirmação de Miran, com o objetivo de colocá-lo no Fed a tempo de participar da reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro. Eles controlam o Comitê Bancário do Senado dos EUA e detêm 53 assentos no Senado de 100 membros que deve aprovar qualquer escolha presidencial para o Fed.

Mais cedo neste ano, todos os republicanos do Senado votaram para confirmar Miran como presidente do Conselho de Asessores Econômicos do presidente, e todos os democratas do Senado votaram contra a indicação.

Os democratas não têm os números necessários para interromper ou mesmo retardar o atual processo de nomeação, mas o condenaram em meio ao que chamaram, e que os observadores concordam amplamente, de ataques de Trump potencialmente desestabilizadores do ponto de vista econômico à autonomia do Fed.