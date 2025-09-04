Independência do Fed fica no foco em audiência do Senado dos EUA com indicado por Trump

Os parlamentares republicanos sinalizaram sua intenção de agir rapidamente na confirmação de Miran, com o objetivo de colocá-lo no Fed a tempo de participar da reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro.

Eles controlam o Comitê Bancário do Senado dos EUA e detêm 53 assentos no Senado de 100 membros que deve aprovar qualquer escolha presidencial para o Fed. Neste ano, todos os republicanos do Senado votaram para confirmar Miran como presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente, e todos os democratas do Senado votaram contra a indicação.

Os democratas não têm os números necessários para interromper ou mesmo retardar o atual processo de nomeação, mas o condenaram em meio ao que chamaram, e que os observadores concordam amplamente, de ataques de Trump potencialmente desestabilizadores do ponto de vista econômico à autonomia do Fed.

"Um Fed menos independente provavelmente favoreceria cortes mais agressivos na taxa de juros, o que se refletiria em taxas mais baixas na parte frontal da curva de rendimentos dos Treasuries, às custas de uma inflação mais alta, capturada por taxas mais altas na parte longa da curva", escreveram analistas da Oxford Economics na sexta-feira.

Durante todo o ano, o presidente tentou fazer com que o Fed cortasse os juros, repreendendo o chair do Fed, Jerome Powell, por não fazê-lo e questionando sua integridade com acusações de má administração de uma reforma de vários anos da sede do banco central.

Embora a reação do mercado à nomeação de Miran e à tentativa de demitir Cook tenha sido, até o momento, um pouco discreta, analistas dizem esperar que as expectativas de inflação e as taxas de juros de longo prazo aumentem se os tribunais apoiarem a opinião de Trump de que ele tem "motivos" para remover Cook e substituí-la por um aliado, fortalecendo seu controle sobre o banco central.