Índices europeus fecham em alta com apostas mais firmes em corte de juros do Fed

Enquanto isso, dados da criação de vagas no setor privado dos EUA abaixo das expectativas em agosto reforçaram as apostas de corte da taxa básica do Fed. Várias autoridades do banco central norte-americano que falaram na quarta-feira também apontaram para reduções nos juros no futuro.

As atenções agora se voltam para os dados altamente esperados da criação de vagas fora do setor agrícola na sexta-feira, que podem consolidar ainda mais as apostas do mercado em relação a um corte nos juros em setembro.

Os mercados europeus também se acalmaram depois que riscos ligados a gastos fiscais provocados pela dívida nas economias desenvolvidas desencadearam uma venda do mercado acionário mais cedo nesta semana.

"Com os rendimentos se acalmando hoje, talvez mais uma vez, há uma sensação de que esse pânico do início do outono e do final do verão europeus parece ter diminuído um pouco", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

As quedas das ações de luxo expostas à China pesaram sobre o setor de luxo, que perdeu 1,24%, liderando as baixas setoriais.

O setor de viagens e lazer também pesou sobre o índice principal, em queda de 0,8%, com a Ryanair com baixa de 3,2% e a easyJet com perdas de 4,2%.