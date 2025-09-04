Institutos reduzem previsões de crescimento da Alemanha por tarifas e atraso no impulso fiscal

A Alemanha tem lutado para recuperar o ímpeto após dois anos de contração, afetada pela fraqueza da demanda global, altos custos de energia e uma queda na produção industrial.

"Se a política econômica permanecer paralisada, haverá ameaça de mais anos de paralisia econômica e erosão da Alemanha como local de negócios", disse Timo Wollmershaeuser, chefe de previsões da Ifo.

O Ifo estimou que a política econômica planejada por Berlim proporcionará um impulso fiscal de 9 bilhões de euros este ano, aumentando para 38 bilhões de euros em 2026 e 19 bilhões de euros em 2027.

O Instituto Kiel para a Economia Mundial disse que as expectativas de negócios melhoraram com as perspectivas de maiores gastos do governo, mas a política tarifária dos EUA continua sendo um empecilho.

O IfW reduziu sua previsão de crescimento para 2025 de 0,3% em junho para 0,1% e agora vê o PIB crescendo 1,3% em 2026, abaixo dos 1,6% anteriores, e 1,2% em 2027.

Berlim está pronta para utilizar fundos públicos recém disponíveis a partir de 2025, o que poderia elevar o crescimento do próximo ano em cerca de 0,6 ponto percentual e em 0,3 ponto percentual em 2027.