Japão e EUA estão próximos de acordo para colocar em vigor tarifas automotivas mais baixas, diz fonte

A data exata a ser especificada no decreto ainda está em discussão, disse a fonte, acrescentando que a decisão final caberá ao presidente dos EUA, Donald Trump.

A embaixada dos EUA em Tóquio não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O governo japonês não quis comentar.

Em julho, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas sobre as importações de automóveis japoneses, mas o momento ainda não está claro, pois Trump ainda não assinou um decreto.

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, foi a Washington nesta quinta-feira para pressionar os Estados Unidos a emitir o decreto.

Espera-se também que o decreto inclua cláusulas segundo as quais a taxa de 15% acordada em julho não seria aplicada às importações japonesas sujeitas a tarifas mais altas, enquanto os itens anteriormente sujeitos a tarifas inferiores a 15% seriam ajustados para 15%, disse a fonte.

Os dois governos estão trabalhando para incluir no decreto algum contexto sobre o acordo tarifário, incluindo os planos do Japão de expandir as importações de arroz dos EUA e as compras de aeronaves fabricadas nos EUA, de acordo com a fonte.