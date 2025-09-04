Justiça dos EUA abre investigação contra diretora do Fed demitida por Trump

Trump a demitiu do cargo na semana passada com base nas acusações de Pulte, o que levou Cook a abrir um processo judicial contestando a decisão e a recusar deixar o posto.

O advogado de Cook, o criminalista de Washington Abbe Lowell, afirmou que o Departamento de Justiça estaria tentando inventar novas justificativas para sustentar o "excesso" de Trump ao demiti-la.

O caso, que provavelmente chegará à Suprema Corte dos EUA, tem implicações na autonomia do Fed para definir a política de juros sem interferência política, algo visto como crucial para qualquer banco central controlar a inflação.

Trump tem exigido que o banco central corte os juros de forma imediata e agressiva, criticando o presidente do Fed, Jerome Powell, por sua condução da política monetária. O Fed deve anunciar um corte de juros em sua próxima reunião.

Em uma de suas recentes petições judiciais contra Trump, Cook afirmou que listou as hipotecas de três propriedades em formulários enviados à Casa Branca e ao Senado dos EUA durante o processo de aprovação de sua nomeação para o Fed em 2022. Segundo ela, quaisquer inconsistências já eram conhecidas quando foi confirmada e não podem agora servir de base para sua demissão.

Hipotecas para residências principais e casas de veraneio geralmente oferecem condições mais baratas do que as destinadas a imóveis de investimento, que apresentam maior taxa de inadimplência e passam por critérios de crédito mais rígidos.