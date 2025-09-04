México considera impor tarifas à China, diz presidente

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira que seu governo está considerando impor tarifas sobre importações de países que não têm acordos comerciais com o México, incluindo a China.

As tarifas fariam parte do "Plano México", uma iniciativa para impulsionar a indústria nacional em meio à tarifação imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre algumas importações do México.

"Estamos considerando impor certas tarifas", disse Sheinbaum em sua entrevista coletiva diária, acrescentando que os destinatários serão países que não têm acordos comerciais com a segunda maior economia da América Latina, incluindo a China.