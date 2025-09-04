Negociações da Vale com governo sobre ferrovias não envolve novos projetos, diz CEO

O jornal Estado de S. Paulo publicou nesta semana que na rodada final de negociações com a Vale pela renovação das concessões de duas ferrovias operadas pela empresa, o governo tentou novamente convencer a mineradora a assumir parte do projeto Bamin, no Sul da Bahia.

"Esse acordo não tem nenhuma relação com qualquer investimento da Vale em novos projetos, em ferrovias, nada disso, um acordo à parte", disse Pimenta, durante cerimônia de anúncio de investimentos de R$67 bilhões da mineradora em Minas Gerais até 2030.

Na semana passada, a Vale informou que não houve um consenso com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a União dentro do prazo estabelecido para a repactuação dos contratos das ferrovias. E que, dessa forma, os contratos que foram prorrogados antecipadamente, em dezembro de 2020, até 2057, permanecem vigentes.

Na ocasião, a empresa disse que permanecia comprometida com as bases gerais para a repactuação estabelecidas no acordo celebrado em 30 de dezembro de 2024.

Pimenta reconheceu, porém, que houve divergências nas negociações, mas evitou entrar em detalhes.

"A gente fez um acordo no final do ano passado, em dezembro, com o Ministério dos Transportes. Esse acordo então foi avaliado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) e houve algumas divergências", disse Pimenta, sem entrar em detalhes.