ONS vê situação "administrável" para operar setor elétrico, mas custos mais altos

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) enxerga uma situação "administrável" para operar o setor elétrico no momento, mas está mobilizando todos os recursos no período seco e os custos serão mais altos, disse nesta quinta-feira Alexandre Zucarato, diretor de Planejamento do órgão.

"Estamos nos preparando com manobras operativas hidráulicas e tirando o máximo possível dos ativos existentes... Não há indicativo de complicação, mas custo vai existir", apontou, durante participação em evento da MegaWhat.

Ele lembrou que o ONS está realizando testes com ativos que estão atualmente descontratados, como termelétricas. "Se esses ativos que estão descontratados performarem, e o período chuvoso não atrasar naquela desgraça completa, a gente vai atravessar essa transição (para o período chuvoso). Obviamente, com custo".