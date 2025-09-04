Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA aumentam com a desaquecimento do mercado de trabalho

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego aumentou mais do que o esperado na semana passada, o que é consistente com o arrefecimento das condições do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 8.000, para 237.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 30 de agosto, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 230.000 pedidos para a última semana.

O crescimento do emprego mudou para uma velocidade de estagnação, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que está dificultando a contratação em canteiros de obras e restaurantes.