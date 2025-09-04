Porsche AG sai do índice de referência alemão devido à queda das ações e desafios globais

FRANKFURT (Reuters) - As ações da Porsche AG, a fabricante de carros esportivos de luxo de propriedade majoritária da Volkswagen , deixarão de fazer parte do índice de referência da Alemanha em 22 de setembro, informou a operadora da bolsa de valores Deutsche Boerse na quarta-feira.

Em um comunicado sobre a reestruturação periódica do índice DAX , a unidade ISS STOXX da Deutsche Boerse disse que a Porsche AG, que era membro do DAX desde sua listagem em 2022, seria substituída pela operadora da maior plataforma de pesquisa de imóveis da Alemanha, a Scout24 .

Como resultado, a Porsche AG se tornará membro do índice de média capitalização MDAX .