Raízen encerra parceria em rede de conveniência e FEMSA passa a controlar OXXO

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen e a FEMSA anunciaram nesta quinta-feira o encerramento da joint venture de rede de lojas de conveniência Grupo Nós.

Com o fim da parceria, a produtora de açúcar e etanol ficará com as lojas de conveniência associadas à marca Shell, sua acionista, enquanto a companhia mexicana passará a deter 100% da rede de mercados OXXO no Brasil.

A Raízen disse que receberá 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café e "seguirá desenvolvendo a oferta por meio do modelo prioritário de franquias, integrado à sua rede de postos Shell".