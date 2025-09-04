Raízen encerra parceria em rede de conveniência e FEMSA passa a controlar OXXO

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen e a FEMSA
Com o fim da parceria, a produtora de açúcar e etanol ficará com as lojas de conveniência associadas à marca Shell, sua acionista, enquanto a companhia mexicana passará a deter 100% da rede de mercados OXXO no Brasil.
A Raízen disse que receberá 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café e "seguirá desenvolvendo a oferta por meio do modelo prioritário de franquias, integrado à sua rede de postos Shell".
Já a FEMSA receberá todos os 611 mercados OXXO no Brasil e o centro de distribuição em Cajamar (SP), além de dívidas e caixa disponíveis do Grupo Nós.
"Essa decisão está alinhada à estratégia de reciclagem e simplificação do portfólio de negócios da Raízen, permitindo maior foco e agilidade na execução de sua Oferta Integrada Shell", disse a Raízen, acrescentando que a conclusão da operação está sujeita à aprovação do órgão antitruste Cade.
Já a FEMSA afirmou, em comunicado separado, que o OXXO Brasil é uma "prioridade estratégica" dentro da estratégia de seu negócio de varejo.
"Ao dar o próximo passo para operar de forma independente, seguimos totalmente comprometidos com fortalecimento e expansão do OXXO neste mercado dinâmico. O Brasil segue sendo foco fundamental na estratégia de crescimento de longo prazo da FEMSA", disse José Antonio Fernández Garza, diretor geral da FEMSA Retail.
