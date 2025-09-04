Setor de serviços dos EUA recupera velocidade em agosto, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos acelerou em agosto, mas o nível de emprego permaneceu baixo, com as condições do mercado de trabalho enfraquecendo.

O Instituto de Gestão de Fornecimento informou nesta quinta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro aumentou de 50,1 em julho para 52,0 no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam alta para 51,0.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia.