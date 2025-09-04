Taxas curtas dos DIs têm leves baixas no Brasil e longas terminam estáveis

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,635%, ante 13,645% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,82%, ante 13,815%.

Pela manhã a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho dos EUA confirmou a expectativa, entre os investidores, de que o Federal Reserve cortará juros neste mês.

O Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que foram abertos nos EUA 54.000 postos de trabalho no setor privado em agosto, ante 106.000 em julho. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 65.000 empregos.

Já os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 8.000, para 237.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 30 de agosto, informou o Departamento do Trabalho dos EUA. Economistas previam 230.000 pedidos.

Os números desta quinta-feira e, em especial, a expectativa de que o relatório de empregos payroll, a ser divulgado na sexta-feira, também confirme as apostas no corte de juros pelo Fed colocaram os rendimentos dos Treasuries em baixa, em movimento que se intensificou no meio da tarde.

No Brasil, as taxas dos DIs chegaram a apresentar ganhos no fim da manhã, principalmente entre os contratos mais longos, mas à tarde elas voltaram a perder força, em sintonia com os Treasuries.