Vale anuncia R$67 bi em aportes em Minas Gerais na retomada de mina em Ouro Preto

A unidade em Ouro Preto vai operar sem o uso de água no processamento do mineral e sem gerar rejeito, eliminando a necessidade de barragens, estruturas cujo rompimento resultaram nas tragédias de Brumadinho e Mariana.

Do total de aportes previstos para Minas Gerais, que integram o plano "Visão Vale 2030", a maior parte será destinada a iniciativas semelhantes ao projeto de Capanema, visando ampliar a filtragem e o empilhamento a seco do rejeito. A empresa tem o objetivo de reduzir de 30% para 20% o uso de barragens nas operações da empresa no Estado.

"Capanema exemplifica a nova fase da mineração em Minas Gerais e reforça nosso compromisso com um processo produtivo mais responsável, minimamente invasivo e com tecnologia e inovação aplicadas para o melhor aproveitamento dos recursos minerais e para iniciativas de descarbonização", disse o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, em nota.

Os investimentos estão inseridos também na estratégia da Vale de oferecer um portfólio de minério de ferro "mais flexível", dentro de um processo produtivo mais seguro, com menor emissão de carbono e que tem como foco a ampliação da chamada "mineração circular".

"Esses projetos oferecerão mais segurança na produção do portfólio de alta qualidade, que requer etapas de concentração do minério, especialmente o 'pellet feed high grade', essencial para as rotas de redução direta na produção de aço com menor emissão de gases de efeito estufa", disse o vice-presidente executivo Comercial e de Desenvolvimento da Vale, Rogério Nogueira.

A Vale afirmou que investirá na modernização dos cinco complexos operacionais da empresa, que incluirá melhoria na gestão de estruturas geotécnicas das minas, conectividade e renovação de frota em Minas Gerais.