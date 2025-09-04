Wall Street sobe, conforme dados mantêm intactas perspectivas de corte de juros

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram em alta sólida nesta quinta-feira, com dados do mercado de trabalho mantendo intactas as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês e investidores aguardando um relatório mensal de empregos dos EUA na sexta-feira.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,82%, para 6.501,21 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,96%, para 21.704,99 pontos. O Dow Jones subiu 0,77%, para 45.619,94 pontos.