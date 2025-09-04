Warner Bros Discovery processa empresa de IA por roubar Superman e Scooby-Doo

A Warner Bros também disse que a Midjourney sabia que sua conduta era ilícita porque antes bloqueava os assinantes de gerar vídeos a partir de muitas imagens infratoras, apenas para suspender essa medida de proteção no mês passado, enquanto divulgava a mudança como uma "melhoria".

"A Midjourney tomou uma decisão calculada e orientada para o lucro de oferecer proteção zero aos proprietários de direitos autorais, embora a Midjourney saiba do escopo impressionante de sua pirataria e violação de direitos autorais", diz a queixa.

A ação judicial busca indenizações não especificadas e restituição de lucros, além da suspensão de outras infrações.

Ele segue um processo semelhante movido em junho contra a Midjourney pela Walt Disney e pela Universal por causa de personagens como Darth Vader, Bart Simpson, Shrek e Ariel, de "A Pequena Sereia"

Lançada em 2022 e liderada pelo fundador David Holz, a Midjourney, sediada em San Francisco, tinha quase 21 milhões de usuários em setembro de 2024 e uma receita estimada de US$300 milhões em 2024, de acordo com a denúncia da Warner Bros.

A Midjourney e seus advogados não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.