Williams, do Fed, prevê cortes graduais nas taxas de juros se economia apresentar desempenho esperado

Mas, olhando para frente, "se o progresso em nossas metas de duplo mandato continuar como em minha previsão básica, acredito que será apropriado mover as taxas de juros para uma postura mais neutra ao longo do tempo", disse Williams.

Ele observou que o Fed enfrenta um esforço de equilíbrio para garantir que as tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, não alimentem uma escalada prolongada nas pressões inflacionárias e, ao mesmo tempo, garantir que as taxas não sejam mantidas tão altas a ponto de prejudicar o mercado de trabalho.

Williams disse que o crescimento se moderou devido ao comércio e a outras incertezas políticas, e o mercado de trabalho esfriou, embora permaneça atualmente em equilíbrio. Ele disse que prevê um crescimento do PIB entre 1,25% e 1,50% este ano, com a taxa de desemprego, atualmente em 4,2%, subindo para 4,5% no próximo ano.

O chefe do Fed de Nova York também disse que as tarifas estão tendo um claro impacto de alta sobre a inflação e provavelmente elevarão as pressões sobre os preços em 1,0% a 1,5% este ano. Quanto à inflação geral, ele disse que o Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal deve ficar entre 3% e 3,25% este ano, antes de cair para 2,5% no próximo ano e voltar à meta de 2% em 2027.

"Felizmente, não estou vendo sinais de amplificação ou efeitos de segunda ordem das tarifas sobre as tendências mais amplas da inflação", disse Williams.

REUNIÃO DE POLÍTICA MONETÁRIA