Ações da China recuperam terreno perdido, mas registram maior queda semanal desde abril

As ações de tecnologia, que suportaram o peso das perdas de quinta-feira, lideraram a recuperação na sexta-feira. O setor de IA teve alta de 5% e as ações de semicondutores subiram 3%.

Os operadores disseram que houve compras nas quedas depois que uma onda de realização de lucros que se seguiu ao maior desfile militar da história da China diminuiu. Os mercados também se livraram em grande parte do nervosismo desencadeado por uma reportagem da Bloomberg News de que Pequim está considerando medidas para conter a especulação excessiva com ações.

O banco central da China disse na quinta-feira que injetaria 1 trilhão de iuanes (US$140 bilhões) no sistema bancário na sexta-feira por meio de operações compromissadas reversas definitivas para manter a liquidez "razoavelmente ampla", o que foi interpretado por alguns como um gesto destinado a acalmar os investidores.

(US$ 1 = 7,1529 iuanes chineses)

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,03%, a 43.018 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,43%, a 25.417 pontos.