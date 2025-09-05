ANP buscará recompor orçamento, que sofre cortes de 80%, diz novo diretor-geral

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) buscará recompor seu orçamento, que sofreu cortes de 80% devido a contingenciamentos do governo federal, afirmou o novo diretor-geral da autarquia, Arthur Watt, nesta sexta-feira.

Durante a cerimônia de posse, que incluiu outros diretores como Pietro Mendes, Watt disse que a ANP precisa fortalecer a fiscalização no setor de combustíveis, assim como o combate a práticas ilícitas que prejudicam consumidores e os agentes de mercado, devido à concorrência desleal de sonegadores de tributos.

A nova diretoria assume após a operação policial "Carbono Oculto", lançada ao final de agosto, que investiga suposto esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com participação de fundos de investimento e fintechs acusados de receberem recursos ligados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).