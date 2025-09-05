B3 estuda reduzir ciclo de liquidação de ações de D+2 para D+1

SÃO PAULO (Reuters) - A B3 está conduzindo um projeto com participantes do mercado para reduzir o ciclo de liquidação de ações de D+2 (dois dias úteis após a operação) para D+1 (um dia útil após a operação), afirmou a operadora da bolsa paulista, acrescentando que a mudança deve entrar em vigor em fevereiro de 2028.

De acordo com a B3, o movimento é mais um passo para alinhar o Brasil a outros mercados, como Estados Unidos e Europa, e um dos principais benefícios da mudança é o aumento da eficiência operacional no mercado brasileiro.

A B3 afirmou que criou um Comitê da Indústria para garantir a eficácia dessas mudanças, formado por representantes das grandes instituições financeiras, para definir os temas prioritários e discutir sobre diretrizes e tomadas de decisão necessárias para a evolução no mercado local.