BC endurece medidas de segurança do Pix e limita em R$15 mil operações para algumas instituições

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central anunciou nesta sexta-feira que endureceu as medidas de segurança para o Pix e o TED, determinando um limite de R$15 mil para as operações feitas por meio das instituições de pagamento não autorizadas pelo BC e daquelas que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional através de prestadores de serviços.

As medidas, conforme informado pela Reuters, buscam apertar as normas para as prestadoras de serviços de tecnologia da informação (PSTIs), categoria na qual se enquadram a C&M Software e a Sinqia, companhias que foram alvo de ataques que levaram a desvios milionários de recursos neste ano. O limite de R$15 mil busca impedir repasses vultosos em uma única transação, apertando o certo contra operações criminosas.

"Para instituições de pagamento não autorizadas e as que se conectam à Rede do Sistema Financeiro Nacional via Prestadores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTI) fica limitado em R$ 15 mil o valor de TED e Pix", informou o BC por meio de nota.