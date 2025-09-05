BC vai endurecer regras para fintechs e criar teto de Pix e TED para coibir crimes, diz fonte

Um dos focos do plano, segundo a fonte, é apertar as normas para as prestadoras de serviços de tecnologia da informação (PSTIs), categoria na qual se enquadram a C&M Software e a Sinqia, companhias que foram alvo de ataques que levaram a desvios milionários de recursos neste ano.

Em uma das frentes, a fonte afirmou que será criado um limite máximo de valor para transferências bancárias, incluindo Pix e TED, regra que valerá para operações de pessoas físicas e empresas.

Sem detalhar o patamar, ela afirmou que o valor será alto o suficiente para não atrapalhar a rotina de pagamentos de nenhuma pessoa ou companhia no país.

Por outro lado, impedirá repasses vultosos em uma única transação, como nos casos dos ataques deste ano, que movimentaram centenas de milhões de reais. A ideia é facilitar a identificação do radar do BC se criminosos tentarem fazer várias operações altas simultaneamente.

Em outra frente, as novas regras vão exigir mais capital e mais capacidade técnica das prestadoras de serviços de tecnologia, sendo esperado que parte delas não tenham mais capacidade de se manter no mercado.

A autarquia também discute ações para evitar o uso de fintechs pelo crime organizado, como detectado pela operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro de facções criminosas por meio de contas em instituições de pagamento.