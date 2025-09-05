CEO do UBS é contra redução do tamanho do banco em face de preocupações regulatórias

BADEN, Suíça (Reuters) - O presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti, disse nesta sexta-feira que não planeja reduzir o tamanho do banco em meio à pressão dos reguladores suíços para aumentar sua resistência após a aquisição emergencial do Credit Suisse.

Ermotti afirmou em uma conferência de negócios que estava esperançoso de que uma "solução sensata" pudesse ser encontrada para as questões regulatórias atualmente em discussão em Berna, mas que reduzir o tamanho do banco não era a melhor abordagem para o UBS.

"Encolher o banco não é uma estratégia", disse Ermotti no evento.