Comitê aprova orçamento da Alemanha para 2025 com muitos investimentos

O orçamento principal, com gastos totais de 502,5 bilhões de euros, inclui 62,7 bilhões de euros em investimentos, de acordo com um documento visto pela Reuters, com apenas pequenas alterações em relação a uma minuta aprovada pelo gabinete antes do recesso de verão.

O aumento dos investimentos é possível graças a um fundo especial de infraestrutura de 500 bilhões de euros e a uma isenção das regras de dívida para gastos com defesa aprovada em março.

Somando-se os investimentos adicionais do fundo de infraestrutura e de um fundo especial de 100 bilhões de euros para a defesa, criado pelo ex-chanceler Olaf Scholz após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o orçamento tem um valor total de 591 bilhões de euros.

O orçamento principal prevê um empréstimo de 81,7 bilhões de euros em 2025, de acordo com o documento.

O total de empréstimos aumenta para 143,1 bilhões de euros, acrescentando 37,2 bilhões de euros do fundo especial de infraestrutura e 24,1 bilhões de euros do fundo especial de defesa.

O AfD, de direita, o principal partido de oposição no Parlamento, criticou a flexibilização do "freio da dívida" da Alemanha, que limita os empréstimos a 0,35% do PIB.