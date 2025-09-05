Criação de vagas de emprego nos EUA enfraquece em agosto; taxa de desemprego sobe a 4,3%

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 75.000 postos de trabalho, depois de 73.000 em julho conforme relatado anteriormente.

A contagem inicial de empregos em agosto tende a apresentar uma tendência fraca, com as revisões subsequentes mostrando força. As estimativas variaram de nenhum emprego adicionado a 144.000 posições criadas.

O relatório foi divulgado após notícias desta semana de que havia mais pessoas desempregadas do que vagas em julho, pela primeira vez desde a pandemia da Covid-19.

O crescimento do emprego mudou para uma velocidade quase estagnada, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que reduziu o contingente de mão de obra. A fraqueza no mercado de trabalho está vindo principalmente do lado das contratações.

Os impostos de Trump, que aumentaram a taxa média de tarifas dos EUA para o nível mais alto desde 1934, alimentaram os temores de inflação e levaram o banco central dos EUA a interromper seu ciclo de corte de juros. No momento em que parte da incerteza sobre a política comercial está começando a se dissipar, com a maioria das tarifas já em vigor, um tribunal de apelações dos EUA decidiu na última sexta-feira que a maioria das tarifas é ilegal, mantendo as empresas em um estado de instabilidade.

A taxa de desemprego aumentou de 4,2% em julho.