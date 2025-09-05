Criação de vagas de trabalho nos EUA deve ter sido fraca em agosto; foco recai sobre revisões

O crescimento do emprego mudou para uma velocidade quase estagnada, com os economistas culpando as tarifas de importação do presidente Donald Trump e uma repressão à imigração que reduziu o contingente de mão de obra. A fraqueza no mercado de trabalho está vindo principalmente do lado das contratações.

Os impostos de Trump, que aumentaram a taxa média de tarifas dos EUA para o nível mais alto desde 1934, alimentaram os temores de inflação e levaram o banco central dos EUA a interromper seu ciclo de corte de juros. No momento em que parte da incerteza sobre a política comercial está começando a se dissipar, com a maioria das tarifas já em vigor, um tribunal de apelações dos EUA decidiu na última sexta-feira que a maioria das tarifas é ilegal, mantendo as empresas em um estado de instabilidade.

"A incerteza é o assassino do mercado de trabalho", disse Ron Hetrick, economista sênior de trabalho da Lightcast. "Temos muitas empresas que estão parando por causa das tarifas, parando por causa da ação incerta do Fed."

Uma pesquisa da Reuters com economistas projeta abertura de 75.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, depois de 73.000 em julho.

Economistas disseram que o crescimento de empregos em torno desses níveis é mais realista, dada a redução na oferta de mão de obra.

As estimativas variaram de nenhum emprego adicionado a 144.000 posições criadas. A contagem inicial de empregos de agosto tende a apresentar uma tendência fraca, com as revisões subsequentes mostrando força.