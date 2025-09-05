Decisões do BC como a da operação entre BRB e Master são tomadas pela diretoria colegiada, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira que decisões da autarquia em casos como a operação entre BRB e o Banco Master são tomadas pela diretoria da autoridade monetária de forma colegiada.

Em entrevista à imprensa, Galípolo não comentou detalhes do caso, argumentando que as informações das instituições envolvidas são protegidas por sigilo.

A Reuters mostrou na quinta-feira que o BRB está avaliando uma nova proposta para ativos do Banco Master, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, depois que o BC bloqueou sua oferta inicial.