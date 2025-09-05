Ecorodovias tem crescimento de 3,3% no tráfego comparável em agosto

(Reuters) - A Ecorodovias teve crescimento de 3,3% no tráfego comparável em agosto ante o mesmo mês do ano passado, registrando 55,705 milhões de veículos, conforme dados divulgados nesta sexta-feira pela operadora de concessões rodoviárias.

Incluindo o tráfego da Ecovias Noroeste Paulista e da Ecovias Raposo Castello, a expansão alcança 27,1% ano a ano, para 68,504 milhões de veículos.

(Por Paula Arend Laier)