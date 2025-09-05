Fazenda limita uso de prejuízo fiscal em transação tributária e prepara nova trava, mas engaveta ajuste estrutural

O regramento tributário permite que empresas que tiveram resultado negativo em anos anteriores compensem esses valores com redução dos tributos cobrados quando é registrado lucro, incentivo que entrou no foco de análise da equipe econômica.

Portaria publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira criou novas exigências para que esse benefício seja usado pelos contribuintes em transações tributárias.

A norma permite apenas o uso de prejuízo fiscal declarado à Receita Federal até o último dia do ano anterior à renegociação do débito, também impedindo que uma empresa quebrada ou em condição financeira precária seja comprada com a finalidade de utilização desse benefício fiscal.

Além disso, só será permitido uso de crédito de prejuízo fiscal nas renegociações de tributos com a Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) se o resultado negativo for certificado por um contador registrado ou por uma auditoria independente, neste último caso para créditos superiores a R$100 milhões.

As autoridades disseram que o governo ainda deve estabelecer uma nova camada de restrições para uso desse instrumento nas renegociações tributárias.

O plano, segundo uma delas, é limitar o uso de prejuízo fiscal a um patamar que deve variar de 10% a 30% do valor total a ser pago da dívida, a depender da negociação. Essa definição será oficializada a cada edital publicado pelo governo para renegociação de débitos.