Fundo do Patria vence leilão de lote de rodovias no interior de SP

SÃO PAULO (Reuters) - O leilão de 285 quilômetros de rodovias paulistas nesta sexta-feira, reunidas no chamado lote Paranapanema, foi vencido por um fundo do Patria Investimentos, com oferta de desconto de 11,60% sobre o valor da contraprestação pública de R$310,2 milhões, segundo resultado proclamado pelos organizadores do certame.

O fundo vencedor do leilão, que disputou com outros dois interessados, entre eles um consórcio formado por construtoras e a Galapagos Participações, foi o Infra BR V Missouri Holding III, segundo informações da B3.

O lote Paranapanema permitirá a duplicação integral da rodovia Raposo Tavares, que conecta a capital paulista e o porto de Santos à região centro-oeste do Estado, sendo um corredor alternativo à rodovia Castello Branco, segundo o governo do Estado de São Paulo.