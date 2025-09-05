Ibovespa renova máxima acima de 143 mil pontos com aposta de queda iminente de juros nos EUA

Um relatório do governo dos EUA mostrou que foram abertas apenas 22.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em agosto, após 79.000 em julho em dado revisado para cima, contra previsão de criação de 75.000 postos. A taxa de desemprego aumentou para 4,3%, de 4,2% em julho.

De acordo com a estrategista-chefe da Nomad, Paula Zogbi, os números reforçaram a sensação de enfraquecimento da atividade econômica norte-americana, fortalecendo a probabilidade de corte de juros pelo Federal Reserve no próximo dia 17.

Em Wall Street, o S&P 500 operava perto da estabilidade, tendo também renovado máxima histórica intradia.

"Quando o 'payroll' vem desse jeito, o investidor olha a tela e pensa: 'finalmente uma boa notícia disfarçada de ruim'. Emprego fraco? Pode até ser… mas o rali agradece e o Fed já ganha licença poética para cortar juros", reforçou a Genial Investimentos em relatório a clientes.

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON avançava 4,75%, em sessão bastante positiva para o setor, com o noticiário ainda destacando medida provisória que garante renegociação de dívidas rurais em "condições especiais". BRADESCO PN subia 3,15%, ITAÚ UNIBANCO PN tinha alta de 1,74% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 3,65%. Investidores também analisavam anúncio de medidas pelo Banco Central para reforçar a segurança do sistema financeiro nacional, incluindo que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem autorização prévia.