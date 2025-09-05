Ibovespa renova máximas com perspectiva de corte de juros nos EUA

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed reúne-se nos dias 16 e 17 de setembro para decidir sobre os juros, atualmente na faixa de 4,25% a 4,50%, com o desfecho da reunião sendo conhecido na tarde do dia 17.

DESTAQUES

- BANCO DO BRASIL ON avançou 3,57%, em sessão positiva para o setor, tendo ainda no radar medida provisória para a renegociação de dívidas rurais em "condições especiais". BRADESCO PN subiu 2,44%, ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 1,11% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 3,55%. A sexta-feira também teve anúncio de medidas do Banco Central para reforçar a segurança do sistema financeiro nacional, incluindo que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem autorização prévia.

- PETROBRAS PN recuou 1,51% e PETROBRAS ON caiu 2,26%, exercendo uma pressão negativa relevante no Ibovespa dado o peso dos papéis no índice, em meio ao forte declínio dos preços do petróleo no mercado internacional. O barril sob o contrato Brent fechou em queda 2,22%, a US$65,50, refletindo crescentes expectativas de maior oferta, além de um aumento surpreendente nos estoques de petróleo bruto dos EUA, somadas às preocupações relacionadas à demanda pela commodity. No setor, PRIO ON perdeu 2,06% e BRAVA ON cedeu 3,42%, enquanto PETRORECONCAVO ON cedeu 0,7%.

- VALE ON subiu 0,92%, beneficiada pelo avanço dos preços do minério de ferro na China. O contrato futuro mais transacionado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechou as negociações do dia em alta de 0,77%, a 789,50 iuans (US$110,37) a tonelada, apoiado pelo dólar mais fraco frente a outras moedas e por apostas de corte de juros nos EUA.

- ULTRAPAR ON valorizou-se 6,59%, endossada por relatório de analistas do BTG Pactual, que elevaram a recomendação da ação para compra, bem como o preço-alvo - de R$21 para R$26. Entre os pilares para a tese, citaram um sólido momento operacional, com margens em expansão em todas as unidades de negócio e expectativa de que a relação dívida líquida/Ebitda atinja 1,5 vez até o final de 2026. Também de pano de fundo da ação está o programa Gás do Povo, que prevê distribuir de graça botijões de gás a 15,5 milhões de famílias.