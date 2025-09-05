Índices europeus caem conforme dados de emprego fracos dos EUA elevam temores de desaceleração

O crescimento do emprego nos EUA enfraqueceu acentuadamente em agosto, confirmando que as condições do mercado de trabalho estavam enfraquecendo e consolidando o argumento para um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês.

"Definitivamente, há sinais de rachaduras, e é isso que está deixando o mercado nervoso", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

"Inicialmente, o foco estava nas expectativas de corte de juros do Federal Reserve, e isso parece ter se transformado em preocupações sobre o que isso significa para a economia dos EUA, se o Fed está realmente atrás da curva."

De acordo com a ferramenta FedWatch da CME, operadores estão esperando amplamente pelo menos três cortes na taxa básica dos EUA até o final deste ano.

Na Europa, o setor de bancos regionais ficou sob pressão, com queda de 1,3%. As ações dos bancos geralmente recuam com a esperança de cortes, já que custos de empréstimos mais baixos comprimem as margens líquidas de juros, atingindo seus lucros e reduzindo a demanda por empréstimos.

O setor de seguros caiu 0,6%, enquanto o de serviços financeiros perdeu 0,3%.