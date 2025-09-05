Lula assina MP que garante renegociação de dívidas rurais, com crédito de R$12 bi

Como o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) adiantou à Reuters, o presidente confirmou os critérios para concessão desses empréstimos, que devem ser usados apenas para a renegociação das dívidas não pagas ou em atraso pelas dificuldades causadas pelas intempéries.

Para ter direito aos empréstimos, que têm juros subsidiados, pequenos, médios e grandes produtores precisam vir de municípios que decretaram calamidade pública nos últimos cinco anos e que tiveram perdas superiores a 30% das suas safras.

Para permitir um fôlego maior aos produtores, os juros serão subsidiados. Pequenos produtores terão direito a até R$250 mil com taxas de 6% na linha do Pronaf; médios, até R$1,5 milhão com juros de 8% no Pronamp, e os maiores, até R$3 milhões com taxas de 10%.

Os empréstimos terão ainda um período de carência de um ano e prazo de oito anos para pagamento.

Apesar do programa não ser direcionado exclusivamente ao Rio Grande do Sul, o Estado deverá ser o mais diretamente beneficiado pelas medidas. Isso porque, nos últimos cinco anos, teve três anos de secas severas e, em 2023 e 2024, duas enchentes, sendo que no ano passado o desastre ambiental no Estado foi um considerado o pior da história.

De acordo com a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), as perdas para o setor chegaram a R$ 106,6 bilhões entre 2020 e 2024, com as estiagens e depois as enchentes no Estado, que perdeu mais de 40 milhões de toneladas de grãos no período.