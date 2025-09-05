Para Silveira, há clima para votar projeto do operador nacional de combustíveis

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O projeto do governo para a criação do operador nacional dos combustíveis, ideia que tem inspiração no ONS do sistema elétrico, já está na Casa Civil para posteriormente ser encaminhado ao Congresso Nacional, que poderia votá-lo este ano, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nesta sexta-feira.

Após participar de cerimônia de posse de diretores da reguladora do setor de petróleo, a ANP, o ministro defendeu que é preciso integração de diversos órgãos do Estado para controlar suprimentos de combustíveis e combater sonegação, adulteração e fraudes.

Silveira destacou que há ambiente para votar ainda este ano no Congresso o projeto sobre operador nacional de combustíveis.