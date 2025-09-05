Portuguesa Mota Engil vence leilão do túnel submerso Santos-Guarujá

SÃO PAULO (Reuters) -O grupo português Mota Engil venceu nesta sexta-feira o leilão do primeiro túnel imerso da América Latina, entre as cidades litorâneas paulistas de Santos e Guarujá, com oferta de desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública anual de R$438 milhões.

A Mota Engil venceu a outra credenciada no leilão, o grupo espanhol de engenharia Acciona, que não ofereceu desconto sobre a contraprestação.

O projeto de 1,5 quilômetro de extensão prevê investimento de cerca de R$6 bilhões ao longo de 30 anos de concessão e deve agilizar o fluxo entre as duas cidades, cujas populações atualmente dependem de uma conexão rodoviária de 40 quilômetros ou de balsas para se movimentarem entre as duas margens.