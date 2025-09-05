Putin nega que economia da Rússia esteja estagnada enquanto evidências sugerem o contrário

Um gráfico publicado em um relatório do banco central nesta semana mostrou que o Produto Interno Bruto da Rússia encolheu por dois trimestres consecutivos, uma definição padrão do que os economistas chamam de recessão técnica.

O presidente-executivo do Sberbank, German Gref, um dos banqueiros mais poderosos da Rússia, disse na quinta-feira que a economia está em "estagnação técnica" e que o banco central precisa reduzir os juros.

Perguntado se concordava com Gref, Putin disse: "Não. Ele sabe, estamos em contato constante com ele. Ele participa de muitas de nossas reuniões, incluindo aquelas comigo, com o governo e com o banco central".

Gref é um associado de longa data de Putin e elaborou a primeira estratégia econômica do presidente no início dos anos 2000.

O banco central não entrou em detalhes sobre seu gráfico que mostra dois trimestres de retração do PIB. A agência de estatísticas estimou a contração do PIB em 0,6% no primeiro trimestre sobre os três meses anteriores, mas ainda não publicou os dados do segundo trimestre.

Não há uma definição precisa para a "estagnação técnica" mencionada por Gref. As agências de notícias russas foram informadas esta semana que a economia deverá crescer 1,2% em 2025, uma desaceleração acentuada em relação aos 4,3% em 2024.