S&P 500 e Nasdaq atingem máxima recorde após dados fracos de empregos; Broadcom sobe

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram máximas recordes nesta sexta-feira depois que dados de empregos nos Estados Unidos para agosto mais fracos do que o esperado reforçaram as expectativas de cortes nos juros pelo Federal Reserve, enquanto a fabricante de chips Broadcom avança após forte lucro trimestral.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,08% na abertura, para 45.656,49 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,42%, a 6.529,08 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,70%, para 21.860,441 pontos.

(Reportagem de Ragini Mathur em Bengaluru)