Taxa dos DIs despencam após dados elevarem apostas em corte de juros nos EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,52%, ante 13,629% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,72%, ante 13,818%.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou pela manhã que a economia do país criou 22 mil postos de trabalho em agosto, abaixo dos 75 mil postos da mediana de pesquisa da Reuters com economistas. A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 4,3%, em linha com o projetado.

Os números do relatório payroll, considerados fracos, reforçaram as apostas de corte de juros pelo Fed já este mês, com investidores voltando a colocar sobre a mesa inclusive a possibilidade de redução de 50 pontos-base da taxa de referência norte-americana, e não de apenas 25 pontos-base.

Isso se refletiu na queda forte dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante quase todas as demais divisas, abrindo espaço no Brasil para o recuo do dólar para perto dos R$5,40 e para a queda firme das taxas dos DIs.

“A gente segue com uma visão de três cortes de juros nos Estados Unidos até o final do ano”, pontuou o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala. “E por ora a Selic deve continuar em 15%.”

Este diferencial de juros entre EUA e Brasil, conforme Gala, permite a apreciação do real, favorecendo o controle da inflação pelo Banco Central. “A curva toda de juros no Brasil (está) caindo mais ou menos 10 pontos-base em relação a este payroll fraco”, acrescentou.