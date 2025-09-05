Tesla propõe bônus de US$1 tri a Musk, dependendo do desempenho

O plano proposto concederia a Musk até 12% das ações da Tesla, no valor de cerca de US$1,03 trilhão, caso a empresa atinja seu valor de mercado-alvo de US$8,6 trilhões. O plano exige que a avaliação da Tesla seja multiplicada por quase oito, ou cerca de US$7,5 trilhões, na próxima década.

Se for totalmente conquistado, o prêmio aumentaria substancialmente o poder de voto de Musk, de sua participação de aproximadamente 13%, intensificando o debate sobre governança e sucessão.

Musk não receberia salário nem bônus em dinheiro segundo a proposta, e a compensação estaria vinculada a prêmios em ações que seriam concedidos somente se a Tesla atingisse metas operacionais e de capitalização de mercado, como vender milhões de veículos elétricos, implementar robotaxis e entregar robôs humanoides com tecnologia de IA.

No início deste ano, o conselho da Tesla aprovou um pacote de remuneração provisória para Musk de cerca de US$29 bilhões em ações restritas, projetado para mantê-lo no comando até pelo menos 2030, enquanto a empresa adota uma estratégia que prioriza a IA.

A Tesla transferiu sua sede corporativa de Delaware para o Texas em 2024, depois que um juiz de Delaware anulou duas vezes o pacote de 2018 de Musk. O recurso continua pendente na Suprema Corte do Estado.

