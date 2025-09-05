Tribunal dos EUA anula regra de economia de combustível para carros elétricos do governo Biden

Escrevendo para um painel de três juízes, o juiz de circuito Duane Benton disse que o Departamento de Energia também não forneceu aviso sobre a gama de alternativas que estava considerando quando solicitou comentários sobre a regra de março de 2024, privando os comentaristas da chance de fornecer "críticas informadas".

A equivalência de petróleo é usada para calcular se os fabricantes atendem aos padrões de economia média de combustível corporativa do Departamento de Transportes (CAFE).

Embora a regra final tenha sido diluída em relação a uma proposta anterior, o Departamento de Energia disse que manter o fator de conteúdo de combustível provavelmente incentivaria a produção de veículos elétricos no curto prazo, ao mesmo tempo que "aceleraria a adoção generalizada de veículos elétricos nos Estados Unidos durante este momento crucial".

Liderados por Iowa, os 13 estados e a organização sem fins lucrativos Câmara de Comércio Americana de Livre Empresa disseram que exagerar na eficiência dos veículos elétricos causou danos, ao permitir que os fabricantes produzissem carros movidos a gasolina menos eficientes, aumentando assim as emissões de gases de efeito estufa, e ainda assim atendendo aos padrões CAFE.

Eles também disseram que incentivar a venda de veículos elétricos torna mais caro manter as estradas, porque eles são pesados e causam mais desgaste.

Nem o Departamento de Energia nem o gabinete da procuradora-geral de Iowa, Brenna Bird, responderam imediatamente aos pedidos de comentários.