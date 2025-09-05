Wall St atinge máximas recordes após dados de emprego aumentarem apostas de corte de juros; Broadcom sobe

O crescimento do emprego nos EUA enfraqueceu acentuadamente em agosto e a taxa de desemprego subiu para 4,3%, confirmando que as condições do mercado de trabalho estavam se abrandando e fortalecendo os argumentos a favor de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este mês.

Os operadores de juros futuros aumentaram as apostas de que o Fed cortará a taxa de juros em rápida sucessão a partir deste mês.

A ferramenta FedWatch da CME mostrou que os mercados estão agora precificando uma chance de 16% de uma redução de 50 pontos-base em setembro.

"Isso mostra que o mercado de trabalho está estagnado a ponto de podermos ter um crescimento negativo do emprego nos próximos meses, e isso se deve às incertezas sobre as tarifas", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

"Isso talvez aumente a especulação de que o Fed poderia cortar (os custos de empréstimos) em 50 pontos-base em setembro."

O Dow Jones Industrial Average subia 0,16%, para 45.694,37 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,45%, a 6.531,55 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 0,71%, para 21.861,39 pontos.