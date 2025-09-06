BMW voltará a crescer na China com nova série de veículos totalmente elétricos, diz CFO

Assim como seus pares europeus, a BMW sofreu reveses na China devido à concorrência local agressiva e a uma retração no setor imobiliário que afastou os consumidores chineses mais ricos da compra de carros novos.

No primeiro semestre de 2025, as vendas da montadora alemã de carros de luxo na China caíram 15,5%.

"Olhando para a nossa futura gama de modelos, não estou preocupado", disse Mertl, depois que a BMW apresentou na sexta-feira seu veículo utilitário esportivo elétrico Neue Klasse iX3, que será lançado na China no verão de 2026.

O lançamento ocorreu antes do salão do automóvel IAA 2025 em Munique, onde as marcas de automóveis locais estão lutando contra a crescente presença chinesa para permanecerem competitivas.

As baterias dos novos veículos estavam entre 40% e 50% mais baratas do que as dos modelos existentes, disse Mertl, um fator fundamental para ajudar o grupo a aumentar a lucratividade.

Com o iX3 50, a BMW poderia alcançar margens iguais às dos equivalentes com motor a combustão -- a chamada paridade de margem -- já em 2026, disse Mertl.