Em pronunciamento, Lula enfatiza soberania e volta a falar em "traidores da pátria"

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou o pronunciamento de 7 de Setembro neste sábado para ressaltar a soberania nacional e reafirmar que o Brasil não irá ceder a pressões externas, em meio a atritos com o presidente dos EUA, Donald Trump, após a taxação de produtos brasileiros.

"Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro... Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la", disse o presidente, em rede nacional de rádio e TV neste sábado, véspera do feriado do Dia da Independência.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, com algumas exceções, vinculando a medida, em parte, ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu em um processo por tentativa de golpe de Estado para anular sua derrota nas eleições de 2022.