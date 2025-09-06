Itália pode ter dificuldades para cumprir metas verdes de 2030, diz estudo

CERNOBBIO, ITÁLIA (Reuters) - A Itália pode não conseguir cumprir as metas de redução de emissões de carbono acordadas em nível da União Europeia devido a atrasos nas principais áreas de transição verde, incluindo a geração de energia renovável e os sistemas de armazenamento de energia, mostrou um estudo neste sábado.

O relatório, preparado pelo grupo de energia Edison e pela think thank TEHA, apontou que a Itália está demorando 10 anos a mais do que o previsto para implantar energias renováveis e infraestrutura de armazenamento, o que poderia impedir o país de atingir as metas de descarbonização estabelecidas pela UE para 2030.

O estudo pediu por simplificação de licenças, proporcionando segurança para os investimentos e reduzindo os custos de energia.