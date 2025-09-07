Apoiadores de Bolsonaro protestam por anistia no 7 de setembro em meio a julgamento do ex-presidente

A tentativa de demonstração de força do bolsonarismo acontece após a primeira semana do julgamento dos oito réus acusados de fazerem parte do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado na Primeira Turma do STF, que deve ser concluído na próxima semana.

Sob tempo ruim e nublado na praia de Copacabana, apoiadores do ex-presidente se aglomeram nesta manhã entoando gritos de "O Supremo é o povo" e "Anistia já", e erguendo faixas convocando o presidente dos EUA, Donald Trump, a "salvar o povo do Brasil da ditadura".

"Não tem chuva, não tem tempo ruim que faça a gente desistir das nossas convicções e valores. Nossa bandeira sempre será em favor da justiça e da verdade", disse Miriam Miguel, de Maricá (RJ), que compareceu ao protesto.

Políticos, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente, e líderes evangélicos, como o pastor Silas Malafaia, estão entre os principais nomes que vinham buscando mobilizar os apoiadores para os protestos.

Em meio à concentração em Copacabana, Flávio Bolsonaro disse à Reuters acreditar em um avanço do projeto de anistia no Congresso em virtude do que ele classificou como uma "grande injustiça".

"Quem queria uma anistia 'light' já vê um Congresso avançando em uma anistia ampla, geral e irrestrita. Isso vai prosperar não porque os políticos sabem que tem eleição no ano que vem, mas porque sabem que o que está sendo feito é uma grande injustiça e que nunca houve movimento de golpe".