Cortes de cabos no Mar Vermelho afetam internet na Ásia e no Oriente Médio

(Reuters) - A conectividade com a internet em vários países, incluindo Índia e Paquistão, foi afetada devido a falhas em cabos submarinos no Mar Vermelho, informou o grupo de monitoramento da internet Netblocks.

Interrupções semelhantes na internet também foram observadas nas redes Etilasat e Du nos Emirados Árabes Unidos, informou a Netblocks.

Não ficou imediatamente claro quem foi o responsável pelos danos, mas a Netblocks identificou falhas que afetaram os sistemas de cabos perto de Jeddah, na Arábia Saudita.